Apple, cambia l’icona di due app, un indizio per novità grafiche di iOS 15?HDblog.it (Di mercoledì 7 aprile 2021) Apple ha aggiornato Apple Music for Artists, un’app che consente agli artisti di monitorare l’andamento dei propri contenuti musicali su ?Apple Music?, iTunes e Shazam, non solo con le più consuete correzioni di bug e miglioramenti, ma anche con una nuova icona. Fin qui potrebbe sembrare tutto “nella norma”, ma un cambiamento di icona può essere comunque significativo, specialmente se va a riprendere il design di un’altra app di Apple aggiornata nei mesi scorsi: App Store Connect. Anche in questo caso, il changelog riportava solo miglioramenti della stabilità e correzioni di bug. App Store Connect, ricordiamo, fornisce agli sviluppatori la possibilità di poter gestire le loro app sull’App Store utilizzando iPhone e iPad: consente di visualizzare lo stato, gestire il beta testing interno di ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 7 aprile 2021)ha aggiornatoMusic for Artists, un’app che consente agli artisti di monitorare l’andamento dei propri contenuti musicali su ?Music?, iTunes e Shazam, non solo con le più consuete correzioni di bug e miglioramenti, ma anche con una nuova icona. Fin qui potrebbe sembrare tutto “nella norma”, ma unmento di icona può essere comunque significativo, specialmente se va a riprendere il design di un’altra app diaggiornata nei mesi scorsi: App Store Connect. Anche in questo caso, il changelog riportava solo miglioramenti della stabilità e correzioni di bug. App Store Connect, ricordiamo, fornisce agli sviluppatori la possibilità di poter gestire le loro app sull’App Store utilizzando iPhone e iPad: consente di visualizzare lo stato, gestire il beta testing interno di ...

Advertising

Bama_Boy91 : RT @HDblog: Apple, cambia l'icona di due app, un indizio per novità grafiche di iOS 15? - infoitscienza : Apple, cambia l'icona di due app, un indizio per novità grafiche di iOS 15? - P0PPEL : RT @HDblog: Apple, cambia l'icona di due app, un indizio per novità grafiche di iOS 15? - gigibeltrame : Apple, cambia l'icona di due app, un indizio per novità grafiche di iOS 15? #digilosofia -