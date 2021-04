Alain Delon e Alyson Le Borge sono due gocce d’acqua | Ecco chi è lei

Leggi su kronic

(Di mercoledì 7 aprile 2021) La modella francese ha un nonno famosissimo e lei con lui si somigliano tantissimo: sembrano proprio dueLemodella franceseLeè una bellissima modella francese, che da molto tempo vive a Los Angeles, negli States. Come qualsiasi modellaha da sempre coltivato il sogno della passerella, ma a differenza di altre colleghe, lei è una… si può dire, “nipote d’arte”!infatti ha un nonno famosissimo, che è stato un grandissimo attore cinematografico, amato da tutto il mondo. Si tratta del mitico attore francese. I due si somigliano davvero come due, in particolare per gli occhi chiari. Intervista ...