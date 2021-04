Ajax-Roma, i convocati di Paulo Fonseca: ancora out Mkhitaryan e Smalling (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Roma, dopo il pareggio in campionato con il Sassuolo, si prepara a tornare in campo contro l’Ajax nel match valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2020/2021. Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca, alla viglia di questa importante sfida, ha diramato la lista dei convocati tra i quali non figurano i lungodegenti Henrikh Mkhitaryan e Chris Smalling. Ecco l’elenco completo: Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato; Difensori: Ibanez, Santon, Mancini, Peres, Spinazzola, Calafiori; Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Ciervo, Milanese; Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) La, dopo il pareggio in campionato con il Sassuolo, si prepara a tornare in campo contro l’nel match valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2020/2021. Il tecnico giallorosso, alla viglia di questa importante sfida, ha diramato la lista deitra i quali non figurano i lungodegenti Henrikhe Chris. Ecco l’elenco completo: Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato; Difensori: Ibanez, Santon, Mancini, Peres, Spinazzola, Calafiori; Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Ciervo, Milanese; Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez. SportFace.

