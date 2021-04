Zaki in carcere per altri 45 giorni, i giudici egiziani non mollano (Di martedì 6 aprile 2021) Amnesty Italia, appresa la notizia della nuova sentenza, invita il Governo italiano a convocare l'ambasciatore egiziano a Roma L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 6 aprile 2021) Amnesty Italia, appresa la notizia della nuova sentenza, invita il Governo italiano a convocare l'ambasciatore egiziano a Roma L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

amnestyitalia : ?? Oggi si terrà l’udienza per il rinnovo della detenzione di Patrick Zaki, in carcere da oltre 14 mesi. Speriamo si… - marcodimaio : Oggi al Cairo la nuova udienza per Patrick #Zaki. Patrick è in carcere da ormai 14 mesi, un’ingiustizia che deve finire. #freepatrickzaki - Agenzia_Ansa : Patrick Zaki, altri 45 giorni di carcere. Lo dice all'ANSA la legale del ricercatore egiziano dell'Università di Bo… - Antonespola : RT @catlatorre: Patrick #Zaki altri 45 giorni in carcere, nonostante pressioni (inefficaci) e appelli. Mi pare evidente che l'unica azione… - elisabettap38 : RT @beretta_g: Patrick #Zaki resta in carcere, senza processo. Passate parola a quello che disse 'Al Sisi è un grande leader. Sono orgogli… -