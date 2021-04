(Di martedì 6 aprile 2021) Segafredosi affrontano in gara-1 delladi. Le V nere hanno dalla loro il fattore campo ed oltre a partire in casa, giocheranno un’eventuale gara-3 in casa tra le mura amiche. L’appuntamento è fissato per martedì 6 aprile, alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire inesclusivasu Eurosport Player. SEGUI INSportFace.

zazoomblog : Virtus Bologna-Unics Kazan: data orario tv e diretta streaming basket semifinale Eurocup 2020-2021 - #Virtus… - grumpy792 : RT @VuNereBologna: Prendiamoci Gara 1! ?? Palla a due alle ore 20:45 ? #VNB | #Virtus | #7DAYSEuroCup - andbel66 : @JohnRain81 Forza !!! Sicuramente meglio partire con la prima a Bologna. Vediamo di provare a portare a casa il pri… - VuNereBologna : Prendiamoci Gara 1! ?? Palla a due alle ore 20:45 ? #VNB | #Virtus | #7DAYSEuroCup - AMenego11 : RT @mariocastelli: Cominciano le semifinali! La rincorsa della Virtus Bologna verso la finale di Eurocup riparte dall’avversario più duro,… -

DIRETTAUNICS KAZAN: LE PAROLE DI DJORDJEVIC Sempre più vicino il via alla diretta diUnics Kazan , ricordiamo dunque adesso il successo in due sole partite nei quarti di finale ...Basket laSegafredoinizia stasera il confronto di semifinale con l'Unics Kazan in Eurocup. Ascolta (cliccando qui sopra) le notizie sportive più importanti della giornata. E non ...Segafredo Virtus Bologna e Unics Kazan si affrontano in gara-1 della semifinale di Eurocup 2020/2021. Le V nere hanno dalla loro il fattore campo ed oltre a partire in casa, gioch ...Segafredo Virtus Bologna e Unics Kazan si sfidano nella serie di semifinale di Eurocup 2020/2021. Come i quarti di finale, le semifinali del torneo del torneo si svolgono al meglio delle tre gare, ...