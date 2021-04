Vaccino AstraZeneca, legali professoressa morta chiedono stop per under 60 (Di martedì 6 aprile 2021) “Disporre l’immediata sospensione cautelativa della somministrazione del Vaccino AstraZeneca per i soggetti con età inferiore a 60 anni nel pieno rispetto della campagna vaccinale”. È la richiesta, presentata in un esposto alla Procura di Messina, all’Ema, all’Aifa e al ministero della Salute dai genitori della professoressa Augusta Turiaco, 55 anni, alla quale era stata somministrata il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 6 aprile 2021) “Disporre l’immediata sospensione cautelativa della somministrazione delper i soggetti con età inferiore a 60 anni nel pieno rispetto della campagna vaccinale”. È la richiesta, presentata in un esposto alla Procura di Messina, all’Ema, all’Aifa e al ministero della Salute dai genitori dellaAugusta Turiaco, 55 anni, alla quale era stata somministrata il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie.

RobertoBurioni : PS: non mi chiedete “e AstraZeneca?” 1) non ci sono dati su questo vaccino 2) fino a quando l’azienda rimarrà chius… - fattoquotidiano : Astrazeneca, Cavaleri (Ema): “C’è un nesso tra vaccino e trombosi rare. Valutare se i benefici restano superiori ai… - Agenzia_Ansa : Attesa oggi una riunione tra i tecnici dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e il ministero della Salute in meri… - LetiziaFirenze : AstraZeneca, riunione Aifa-ministero: possibile limite del vaccino a certe categorie di pazienti - ToscanaInDiretta - Triplete12 : RT @ilmessaggeroit: AstraZeneca, esposto dell'avvocato della prof morta: «Augusta era sana, sospendere il vaccino agli under 60» https://t.… -