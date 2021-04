Vaccini, in Francia Moderna "vittima" di AstraZeneca: centinaia di dosi inutilizzate (Di martedì 6 aprile 2021) In Francia centinaia di dosi del vaccino Moderna si vanno ad aggiungere a quelle di AstraZeneca tra i Vaccini di cui i francesi diffidano. I responsabili del più grande ‘vaccinodromo’, che da oggi accoglierà 10.000 pazienti a settimana, si sono trovati davanti a un clamoroso squilibrio fra le scelte degli abitanti della regione di Parigi riguardo ai Vaccini: dei 6.700 appuntamenti già presi on line per questa settimana, la quasi totalità ha dichiarato di voler essere vaccinata con il Pfizer/BioNTech, mentre centinaia di appuntamenti restano ancora disponibili per il vaccino Moderna, che utilizza l’identica tecnica a RNA messenger di Pfizer ed è dichiarato efficace al 90% con buona protezione contro le varianti. Una reticenza che si ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 aprile 2021) Indidel vaccinosi vanno ad aggiungere a quelle ditra idi cui i francesi diffidano. I responsabili del più grande ‘vaccinodromo’, che da oggi accoglierà 10.000 pazienti a settimana, si sono trovati davanti a un clamoroso squilibrio fra le scelte degli abitanti della regione di Parigi riguardo ai: dei 6.700 appuntamenti già presi on line per questa settimana, la quasi totalità ha dichiarato di voler essere vaccinata con il Pfizer/BioNTech, mentredi appuntamenti restano ancora disponibili per il vaccino, che utilizza l’identica tecnica a RNA messenger di Pfizer ed è dichiarato efficace al 90% con buona protezione contro le varianti. Una reticenza che si ...

