Una tregua fiscale e contributiva per la ripresa dell’economia

(Questo post è stato scritto insieme a Stela Gazheli – Area Lavoro Unione Italiana Commercialisti) Molti imprenditori ricominciano a guardare con fiducia al futuro. Anche se la situazione attuale è ancora drammatica, il peggio sembra essere alle spalle. La recente analisi dell'ufficio studi della Cna, che ha analizzato i bilanci di 12mila aziende manifatturiere e commerciali che fatturano meno di 5 milioni, ha evidenziato che le vendite nel 2020 sono scese del 23% nell'alimentare, del 24,4% nella meccanica, del 30,5% nell'arredo, del 31,7% nell'abbigliamento, del 50,7% nel settore lapideo. Il bilancio dello Stato del 2020 è simile a quello di un periodo bellico. 150 miliardi di Pil e 108 miliardi di consumi persi, 435mila occupati in meno, nuovi debiti passati dai 27,9 miliardi del 2019 a 156,3 miliardi. Ma le previsioni sono favorevoli con un Pil in aumento del 4,7 % nel 2021 e una ...

Tratta di minori: preso senegalese Era diretto a Parigi con una 15enne di Rosella Formenti Prosegue da parte delle forze dell'ordine senza tregua l'attività di contrasto ai fenomeni di illegalità all'aeroporto di Malpensa che nel periodo ...dagli agenti nell'arco di una ...

Islanda, nuova eruzione del vulcano Nuova eruzione in Islanda per il vulcano che da due settimane non dà tregua. La fessura si è aperta ieri ed è lunga circa 200 metri.

