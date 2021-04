Un centro bianco e verde? (Di martedì 6 aprile 2021) Che un partito di centro, o meglio una “politica di centro”, decolli in vista delle prossime elezioni politiche è un fatto abbastanza naturale. Nonché scontato. Fuorché qualcuno pensi, del tutto simpaticamente, che il partito dei 5 stelle - cioè il partito antisistema, populista e anti politico per eccellenza - possa rappresentare, oggi, con una versione di partito di centro o liberal/moderato, una posizione politica che nel nostro Paese ha sempre avuto un ruolo decisivo e determinante in tutti gli snodi più delicati. O, peggio ancora, affidare le sorti di questo grande patrimonio politico e culturale a personaggi che si caratterizzano prevalentemente per la loro inaffidabilità politica. Tutto ciò, almeno sino a prova contraria, non dovrebbe logicamente e politicamente accadere. Ora, se è vero che una “politica di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 aprile 2021) Che un partito di, o meglio una “politica di”, decolli in vista delle prossime elezioni politiche è un fatto abbastanza naturale. Nonché scontato. Fuorché qualcuno pensi, del tutto simpaticamente, che il partito dei 5 stelle - cioè il partito antisistema, populista e anti politico per eccellenza - possa rappresentare, oggi, con una versione di partito dio liberal/moderato, una posizione politica che nel nostro Paese ha sempre avuto un ruolo decisivo e determinante in tutti gli snodi più delicati. O, peggio ancora, affidare le sorti di questo grande patrimonio politico e culturale a personaggi che si caratterizzano prevalentemente per la loro inaffidabilità politica. Tutto ciò, almeno sino a prova contraria, non dovrebbe logicamente e politicamente accadere. Ora, se è vero che una “politica di ...

