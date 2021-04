Un altro lutto a Uomini e Donne, morta un’ex dama: addio alla giovanissima Erica (Di martedì 6 aprile 2021) Davvero una triste notizia è giunta in queste ultime ore: Erica Vittoria Hauser è morta. La ex modella era nota al grande pubblico televisivo grazie alla partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne. Sono passati tanti anni dalla sua partecipazione al programma tv condotto da Maria De Filippi. Era infatti il 2013 quando Erica decise di lasciare la trasmissione di Canale 5 insieme a Ivano Rotoli, proprio quell’uomo che era andata a corteggiare. I due si sono lasciati poco dopo, una relazione che non è durata quanto sperato ma il pubblico affezionato alla storia non si è mai dimenticato di Erica Vittoria ed infatti oggi sono tantissimi i messaggi di condoglianze e affetto per la sua scomparsa. Erica Vittoria Hauser ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 6 aprile 2021) Davvero una triste notizia è giunta in queste ultime ore:Vittoria Hauser è. La ex modella era nota al grande pubblico televisivo graziepartecipazione al Trono Over di. Sono passati tanti anni dsua partecipazione al programma tv condotto da Maria De Filippi. Era infatti il 2013 quandodecise di lasciare la trasmissione di Canale 5 insieme a Ivano Rotoli, proprio quell’uomo che era andata a corteggiare. I due si sono lasciati poco dopo, una relazione che non è durata quanto sperato ma il pubblico affezionatostoria non si è mai dimenticato diVittoria ed infatti oggi sono tantissimi i messaggi di condoglianze e affetto per la sua scomparsa.Vittoria Hauser ...

Erica muore nel sonno: grave lutto a Uomini e Donne Anche lei giovanissima " qualche settimana fa è morto a 46 anni Fabio Donato Saccu, altro ex protagonista del trono over " le cause della morte non sono state ancora rese note. Originaria del ...

