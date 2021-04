Ultim’ora a Napoli: trovato cadavere in riva al mare (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Questa mattina intorno alle 10 è stato rinvenuto un cadavere sulla spiaggia di Torregaveta, a Monte di Procida, è accaduto qualcosa che ha sconvolto l’intera comunità di Bacoli e zone limitrofe. Da una prima analisi sembrerebbe trattarsi di un anziano, con indosso ancora guanti e mascherina. Ancora non è chiaro se la vittima sia giunta dal mare, oppure stesse percorrendo a piedi la spiaggia per poi rovinare a terra, magari a seguito di un malore. Sono ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri e della Polizia Municipale di Monte di Procida, che faranno luce sull’esatta dinamica dei fatti. Seguiranno quindi aggiornamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Questa mattina intorno alle 10 è stato rinvenuto unsulla spiaggia di Torregaveta, a Monte di Procida, è accaduto qualcosa che ha sconvolto l’intera comunità di Bacoli e zone limitrofe. Da una prima analisi sembrerebbe trattarsi di un anziano, con indosso ancora guanti e mascherina. Ancora non è chiaro se la vittima sia giunta dal, oppure stesse percorrendo a piedi la spiaggia per poi rovinare a terra, magari a seguito di un malore. Sono ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri e della Polizia Municipale di Monte di Procida, che faranno luce sull’esatta dinamica dei fatti. Seguiranno quindi aggiornamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

