Trevisan-Jabeur in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Charleston 2021

(Di martedì 6 aprile 2021) Martinadovrà vedersela con Ons, in occasione del primo turno del Wta 500 di. L’azzurra inizierà il proprio percorso negli Stati Uniti affrontando la testa di serie numero 12, reduce dal terzo turno conquistato prima a Dubai e poi a Miami. Lo scontro tra le giocatrici in questione si svolgerà martedì 6 aprile, come terzo match dalle ore 16:00 italiane (dopo Sevastova-Potapova). SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti dell’evento statunitense e potrà offrirne latelevisiva, condisponibile sul sito ufficiale dell’emittente. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti al termine della disputa. IL TABELLONE IL MONTEPREMI SportFace.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trevisan Jabeur

Ubi Tennis

... la tunisina Ons(30) e la russa Anastasia Potapova (101). Nel doppio ci sono ancora 2 azzurri in gara: sono Marta Martache, con la serba Aleksandra Krunic, ha battuto la cinese Lin ...... Camila Giorgi, Martina, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani. ATP, Doha ... 23) Alison Riske (USA, 24) Karolina Muchova (CZE, 25) Yulia Putintseva (KAZ, 26) Ons(TUN, ...Seconda giornata in terra statunitense, giornata di esordio per Martina Trevisan: l’azzurra al primo turno dovrà affrontare la tunisina numero 28 al mondo Ons Jabeur nel terzo match in programma sul ...M15 VILLA MARIA (ARG, terra rossa) – VINCITORE: Nicolas Kicker Continua la sua marcia dopo la sospensione per match-fixing l’argentino Nicolas Kicker (n.699 ATP, ex n.78). Al centro delle polemiche pe ...