Tra Australia e Nuova Zelanda al via i viaggi quarantena-free | la “bolla di viaggio” tra i due Paesi

(Di martedì 6 aprile 2021) Un corridoio, un’alleanza a due per consentire ai rispettivi cittadini diare in sicurezza e, soprattutto, di evitare lasia in partenza che al ritorno. Protagonisti sono lae l’, che dal 18 aprile daranno il via all’accordo. Il primo ministro di Wellington Jacinda Ardern (nella foto) ha annunciato l’intesa a doppio senso tra i due, che sono riusciti a contenere la diffusione del coronavirus e dopo i due picchi di aprile e agosto 2020, hanno visto un consistente e progressivo declino dei casi di coronavirus. “Posso confermare che iinizieranno tra poco meno di due settimane, alle 23:59 del 18 aprile”, ha detto Ardern dopo che la data è stata confermata dal suo ...

Dal 19 aprile gli spostamenti tra i due paesi saranno molto più liberi, ed è il primo esperimento di questo tipo con coinvolge paesi così grandi ...