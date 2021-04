Sparatoria nel Maryland, almeno due morti (Di martedì 6 aprile 2021) Ci sono ''almeno due vittime'' a causa di una Sparatoria avvenuta questa mattina nel nordovest di Frederick, nel Maryland, non lontano da Washington. Lo rende noto la polizia di Frederick intervenuta ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 aprile 2021) Ci sono ''due vittime'' a causa di unaavvenuta questa mattina nel nordovest di Frederick, nel, non lontano da Washington. Lo rende noto la polizia di Frederick intervenuta ...

Advertising

italiaserait : Sparatoria nel Maryland, almeno due morti - Lukyluke311 : #USNavy può confermare che c'è stata una sparatoria a Fort Detrick MD (un’istallazione medico-militare nel Maryland… - fisco24_info : Sparatoria nel Maryland, almeno due morti: L'aggressore è stato bloccato - TV7Benevento : Sparatoria nel Maryland, almeno due morti... - MangioMeno : @Fabiusfax @b_baolo Sono come dei non vedenti nel bel mezzo di una sparatoria (cit). Non rapiscono più un razzo. -