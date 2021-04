SIAT | al via “Mirafiori Next Step” Al centro il rilancio delle periferie urbane

(Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – È ilil tema scelto quest’anno per ilYoung 2021, il concorso internazionale di idee destinato principalmente a laureati e studenti di architettura, ingegneria, design eaccademie di belle arti, senza necessita` di titolo professionale. Al, spiega la Societa` degli Ingegneri e degli Architetti in Torino (), vi è il caso studio del quartiere diSud: attraverso gli elaborati di concorso, il bando sollecita proposte di progetto per la rigenerazione urbana di quest’area oggi interessata dalla presenza di un fabbricato industriale dismesso e caratterizzata dalle contigue aree di pregio storico ...

"Una sfida stimolante " commenta" in un ambiente urbano in sofferenza nell'area in cui sorgeva il castello di Miraflores di cui rimane la potente immagine evocativa inserita nel logo: la vista ..."