Sesso, si fa meno per colpa di streaming e videogiochi. Anche fuori dalla pandemia (Di martedì 6 aprile 2021) Gli uomini fanno sempre meno Sesso: può essere difficile da accettare, ma è così. Questo non è dovuto alla reclusione, perché è qualcosa che sta accadendo da alcuni anni, né a una perdita del desiderio sessuale. Ma la scienza ha scoperto che il calo del numero di uomini che fanno attività sessuale può essere attribuito sia ai videogiochi che ai social network e persino alle maratone di contenuti in streaming. Solo nel 2019, un uomo su tre tra i 18 ei 24 anni di età ha riferito di non aver avuto attività sessuale in quell'anno. Qualcosa di simile è accaduto tra uomini e donne di età compresa tra 25 e 34 anni, che hanno ugualmente riconosciuto un aumento della loro mancanza di attività sessuale, secondo uno studio pubblicato sul JAMA Network Open dell'American Medical Association. Pareja cama gadgets Un estudio ha ...

