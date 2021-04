Sara Cabitza | l’aerodinamica è donna

(Di martedì 6 aprile 2021) La rubrica W-on Track prosegue questa settimana con, ingegnere aerodinamico in forza alla Renault, Alpine dal 2021. Sarda di origini, specializzata in aerodinamica, la carriera diin Formula 1 inizia nel 2014 con la Force India. Nel 2017 approda nel team francese. E’ il lontano 2010 e una giovane ingegnere meccanica italiana inizia a muovere i primi passi nel mondo della Formula 1. Il suo nome è, il team che la accoglie uno dei più prestigiosi e titolati della storia, la Williams. Comincia così, con una collaborazione esterna di sei mesi, l’avventura dinel Circus. Oggi, con un’esperienza ormai pluriennale alle spalle,è entrata di diritto a far parte di quel ristretto gruppo di donne che, con ...

in evidenzaCocciu (T12/F12 Polisportiva Luna e Sole) Peso (Kg.4) a m. 3.88, Giavellotto (g. Nelle gare di velocità in evidenza Federico(T20 Pol. Luna e Sole) che corso i 100 metri in ...Marcatori: Alves,, Gerlotto, Atzeni, Zanella 2, Rengifo, Cossu. Ammoniti: Vincenti, Mantino, Richichi.