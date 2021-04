Roma, futuro in bilico per Fonseca: piace a un club di Premier League (Di martedì 6 aprile 2021) A fine stagione, Paulo Fonseca potrebbe lasciare la Roma. Sull’allenatore portoghese ci sarebbe un club di Premier League L’avventura di Paulo Fonseca alla Roma potrebbe essere al capolinea e giungere alla fine al termine della stagione. L’allenatore è spesso accostato al Napoli, che potrebbe puntarci in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Il portoghese, però, come riportato da Il Messaggero sarebbe finito anche nel mirino di un club di Premier League. Si tratta del Crystal Palace che non ha rinnovato il contratto in scadenza dell’attuale manager Roy Hodgson. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) A fine stagione, Paulopotrebbe lasciare la. Sull’allenatore portoghese ci sarebbe undiL’avventura di Pauloallapotrebbe essere al capolinea e giungere alla fine al termine della stagione. L’allenatore è spesso accostato al Napoli, che potrebbe puntarci in caso di qualificazione alla prossima Champions. Il portoghese, però, come riportato da Il Messaggero sarebbe finito anche nel mirino di undi. Si tratta del Crystal Palace che non ha rinnovato il contratto in scadenza dell’attuale manager Roy Hodgson. Leggi su Calcionews24.com

