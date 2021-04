Rolls Royce Cullinan, una vera auto da Lady (Di martedì 6 aprile 2021) E’ un’auto particolare, la Rolls Royce Cullinan. La sua proprietaria è Christine Sloss, moglie del Vicepresidente di Google Ben Sloss. Un’auto di gran classe. Vediamola nei dettagli. Rolls Royce Cullinan, quali caratteristiche ha? Christine Sloss e il marito, Vicepresidente di Google dal 2003, condividono la passione per le auto, principalmente Rolls e Ferrari, oltre a Leggi su periodicodaily (Di martedì 6 aprile 2021) E’ un’particolare, la. La sua proprietaria è Christine Sloss, moglie del Vicepresidente di Google Ben Sloss. Un’di gran classe. Vediamola nei dettagli., quali caratteristiche ha? Christine Sloss e il marito, Vicepresidente di Google dal 2003, condividono la passione per le, principalmentee Ferrari, oltre a

Advertising

Cappellin_R : @MarcoRizzoPC Eccone un altro MOLTO PIU ATTUALE Basta capire che cosa è il neoliberismo moderno:… - StartMagNews : Che cosa ha detto Elkann di #Exor, la holding della famiglia Agnelli, sulla partecipazione in Rolls-Royce. Fatti, n… - DiplomaziaTW : RT @StartMagNews: Che cosa ha detto Elkann di Exor, la holding della famiglia Agnelli, sulla partecipazione in Rolls-Royce. Fatti, nomi, nu… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Che cosa ha detto Elkann di Exor, la holding della famiglia Agnelli, sulla partecipazione in Rolls-Royce. Fatti, nomi, nu… - StartMagNews : Che cosa ha detto Elkann di Exor, la holding della famiglia Agnelli, sulla partecipazione in Rolls-Royce. Fatti, no… -