Proteste degli ambulanti in tutta Italia, disagi alla circolazione sulla A1 e a Milano (Di martedì 6 aprile 2021) Proteste degli ambulanti in tutta Italia. disagi alla circolazione sulla A1 e a Milano. Bloccato nel traffico anche il governatore De Luca. Milano – Proteste degli ambulanti in tutta Italia contro le restrizioni anti-Covid. Centinaia di persone sono scese in strada ed hanno bloccato per diverse ore il tratto casertano dell’autostrada A1 Roma-Napoli. Come precisato dall’Ansa, la polizia stradale è stata costretta a deviare la circolazione e obbligare l’uscita a Caserta Sud per chi viaggia verso Napoli e a Acerra-Afragola in direzione Roma. A fare le spese di questa protesta anche il governatore De ... Leggi su newsmondo (Di martedì 6 aprile 2021)inA1 e a. Bloccato nel traffico anche il governatore De Luca.incontro le restrizioni anti-Covid. Centinaia di persone sono scese in strada ed hanno bloccato per diverse ore il tratto casertano dell’autostrada A1 Roma-Napoli. Come precisato dall’Ansa, la polizia stradale è stata costretta a deviare lae obbligare l’uscita a Caserta Sud per chi viaggia verso Napoli e a Acerra-Afragola in direzione Roma. A fare le spese di questa protesta anche il governatore De ...

Advertising

zazoomblog : Proteste degli ambulanti in tutta Italia disagi alla circolazione sulla A1 e a Milano - #Proteste #degli… - news_mondo_h24 : Proteste degli ambulanti in tutta Italia, disagi alla circolazione sulla A1 e a Milano - tusciaweb : Proteste degli ambulanti in tutta Italia: “Vogliamo lavorare” Roma - Scendono i piazza gli ambulanti di tutta Ital… - aseiins : Proteste degli ambulanti in tutta Italia - paoloparenti9 : RT @Azzurraurra: Nuovi scontri a Belfast ieri sera. 15 agenti di polizia feriti nei disordini. Le violente proteste degli unionisti, che av… -