Perché la Cina vuole riaprire l’ambasciata in Libia (Di martedì 6 aprile 2021) La Cina ha intenzione di riaprire la propria ambasciata in Libia, a Tripoli, e un consolato a Bengasi, segnando un passaggio importante su entrambi i lati del Paese (Tripolitania e Cirenaica) nel processo di stilizzazione in corso. Finora sono poche le postazioni diplomatiche attive, Perché diversi Stati non ritengono adeguate le condizioni di sicurezza: Francia e Grecia (in riattivazione questi giorni), Turchia da tempo, e poi l’Italia che non ha mai chiuso la propria ambasciata anche durante le fasi più dure degli ultimi scontri (sintomo anche delle connessioni italo-libiche). Se la Cina pensa di riaprire le proprie sedi diplomatiche le ragioni possono essere diverse, peraltro sovrapponibili. Pechino ritiene evidentemente più che sufficienti le condizioni di sicurezza (e questo è in ... Leggi su formiche (Di martedì 6 aprile 2021) Laha intenzione dila propria ambasciata in, a Tripoli, e un consolato a Bengasi, segnando un passaggio importante su entrambi i lati del Paese (Tripolitania e Cirenaica) nel processo di stilizzazione in corso. Finora sono poche le postazioni diplomatiche attive,diversi Stati non ritengono adeguate le condizioni di sicurezza: Francia e Grecia (in riattivazione questi giorni), Turchia da tempo, e poi l’Italia che non ha mai chiuso la propria ambasciata anche durante le fasi più dure degli ultimi scontri (sintomo anche delle connessioni italo-libiche). Se lapensa dile proprie sedi diplomatiche le ragioni possono essere diverse, peraltro sovrapponibili. Pechino ritiene evidentemente più che sufficienti le condizioni di sicurezza (e questo è in ...

