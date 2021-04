Patrick Zaki resta in carcere, negata la richiesta di cambio dei giudici (Di martedì 6 aprile 2021) La Corte d'Assise de Il Cairo ha prorogato per altri 45 giorni la custodia di Patrick Zaki in carcere. negata la richiesta di sostituzione dei giudici. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 6 aprile 2021) La Corte d'Assise de Il Cairo ha prorogato per altri 45 giorni la custodia diinladi sostituzione dei. su Notizie.it.

