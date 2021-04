Oculus Rift S al capolinea | le scorte non verranno più riforniteHDblog it

(Di martedì 6 aprile 2021) Pare proprio cheabbia intenzione di concentrarsi su un solo prodotto, ovvero l’attuale Quest 2. Come riportato da UploadVR, infatti, l’azienda non rifornirà lediS una volta che il visore per PC andrà esaurito presso i canali di distribuzione ufficiali, uno scenario che era già stato ventilato lo scorso anno. Questo significa che molto presto arriverà lo stop alle vendite delS e sarà possibile acquistare solo il Quest 2, che svolge sia il ruolo di visore stand alone che di visore PC – come vi abbiamo raccontato nella sua recensione -, grazie al supporto nativo alla tecnologiaLink che permette di collegarlo ad una porta USB 3.0 per poter accedere a tutto il parco titoli del. Sebbene il Quest 2 sia decisamente più ...

Advertising

gigibeltrame : Oculus Rift S al capolinea: le scorte non verranno più rifornite #digilosofia - HDblog : Oculus Rift S al capolinea: le scorte non verranno più rifornite - vr_italia_org : OCULUS, DOPO 5 ANNI DI VR I MOMENTI MIGLIORI, DA RIFT A QUEST 2... - PCGamingit : OCULUS: 5 ANNI DI VR I MOMENTI MIGLIORI, DA RIFT A QUEST 2 - - SerialGamerITA : Oculus: 5 anni di VR, i momenti migliori, da Rift a Quest 2 #oculus -

Ultime Notizie dalla rete : Oculus Rift

HDblog

Pare proprio cheabbia intenzione di concentrarsi su un solo prodotto, ovvero l'attuale Quest 2. Come riportato da UploadVR , infatti, l'azienda non rifornirà le scorte diS una volta che il visore per PC andrà esaurito presso i canali di distribuzione ufficiali , uno scenario che era già stato ventilato lo scorso anno . Questo significa che molto presto ...S - Migliori visori VR per PC Attuale ammiraglia di, una delle compagnie più importanti nel mercato VR, ilS è a mani basse il miglior visore per PC nella sua fascia di prezzo ...Pare proprio che Oculus abbia intenzione di concentrarsi su un solo prodotto, ovvero l'attuale Quest 2. Come riportato da UploadVR, infatti, l'azienda non rifornirà le scorte di Oculus Rift S una volt ...Oculus Rift S è ufficialmente fuori produzione. Ma si tratta davvero della fine di un'era dopo il lancio di Quest e Quest 2?