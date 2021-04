Nuovi oggetti di indagine della «visual culture» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sulla quarta di copertina dell’ultima edizione di Introduzione alla cultura visuale di Nicholas Mirzoeff, curata da Meltemi (387 pp. 24 euro), leggiamo «La nostra vita ha luogo in uno schermo», parole che suonano come un amaro presagio in un tempo che ha visto gli schermi sopperire a ogni forma di socialità altrimenti inesistente. È l’incipit, perentorio ma efficace, del libro edito per la prima volta da Routledge nel 1999, nel quale l’autore aveva raccolto le idee e le intuizioni emerse … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sulla quarta di copertina dell’ultima edizione di Introduzione alla culturae di Nicholas Mirzoeff, curata da Meltemi (387 pp. 24 euro), leggiamo «La nostra vita ha luogo in uno schermo», parole che suonano come un amaro presagio in un tempo che ha visto gli schermi sopperire a ogni forma di socialità altrimenti inesistente. È l’incipit, perentorio ma efficace, del libro edito per la prima volta da Routledge nel 1999, nel quale l’autore aveva raccolto le idee e le intuizioni emerse … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

