Napoli, verso la Juve torna Ospina (Di martedì 6 aprile 2021) Napoli - Seduta mattutina per il Napoli al Training Center: gli azzurri preparano il match contro la Juventus valevole per il recupero della terza giornata di campionato, in programma domani all'... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 aprile 2021)- Seduta mattutina per ilal Training Center: gli azzurri preparano il match contro lantus valevole per il recupero della terza giornata di campionato, in programma domani all'...

Advertising

poliziadistato : Napoli, La #PoliziadiStato si stringe a moglie, i due gemelli e familiari di Luigi, funzionario della Questura di N… - sgabellovic : @jvcntr1 'Il Napoli attaccherà da destra verso sinistra, noi dovremo essere bravi a farlo dal basso verso l'alto' (Pirlo) - UBrignone : RT @sportmediaset: Verso #JuventusNapoli: in casa bianconera si allunga la lista dei positivi al Covid-19. Dopo Demiral e Bonucci, si aggiu… - sportli26181512 : #Napoli, verso la #Juve torna #Ospina: Il portiere colombiano ha lavorato in gruppo per l'intera seduta d'allenamen… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VERSO IL MATCH - Castro: 'Juventus-Napoli è uno spareggio per la Champions' -