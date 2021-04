Mps, l’assemblea dei soci respinge le azioni di responsabilità (Di martedì 6 aprile 2021) l’assemblea degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena ha respinto le azioni di responsabilita’ promosse dal socio Bluebell Partners nei confronti degli ex amministratori e del Cda e ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, che evidenzia una perdita di esercizio di 1,882 mld. A riguardo, l’assemblea ha deliberato di Leggi su periodicodaily (Di martedì 6 aprile 2021)deglisti di Banca Monte dei Paschi di Siena ha respinto ledi responsabilita’ promosse dalo Bluebell Partners nei confronti degli ex amministratori e del Cda e ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, che evidenzia una perdita di esercizio di 1,882 mld. A riguardo,ha deliberato di

