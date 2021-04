Mercato immobiliare, dopo un anno di Covid nel I trimestre 2021 la prima flessione dei prezzi (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – Sulla base dell’ultimo indice dei prezzi del portale idealista, dopo un anno di pandemia arriva la prima flessione dei prezzi delle abitazioni usate (-1,5% nel primo trimestre 2021) a livello nazionale. Questo ribasso riduce il valore al metro quadro a 1.718 euro. Tenuto conto della variazione annuale, i prezzi invece si mantengono in terreno positivo, con un incremento pari all’1,1%. “È il primo contraccolpo della crisi provocata dal Covid-19 con effetti negativi generalizzati sui prezzi rimasti in terreno positivo per tutto il 2020 – ha spiegato Vincenzo De Tommaso, Responsabile dell’Ufficio Studi di idealista – la pandemia ha messo sottosopra il Mercato che ha ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – Sulla base dell’ultimo indice deidel portale idealista,undi pandemia arriva ladeidelle abitazioni usate (-1,5% nel primo) a livello nazionale. Questo ribasso riduce il valore al metro quadro a 1.718 euro. Tenuto conto della variazione annuale, iinvece si mantengono in terreno positivo, con un incremento pari all’1,1%. “È il primo contraccolpo della crisi provocata dal-19 con effetti negativi generalizzati suirimasti in terreno positivo per tutto il 2020 – ha spiegato Vincenzo De Tommaso, Responsabile dell’Ufficio Studi di idealista – la pandemia ha messo sottosopra ilche ha ...

Advertising

MonacoTribuneIT : Ancor prima di Londra e Parigi, Monaco condivide con Hong Kong e New York il primato del mercato immobiliare più... - spiceguuurl : non invidio nulla agli usa se non la possibilità di fare veramente i soldi come agente immobiliare cioè qua come pr… - lucavona : #covid #mercato #immobiliare Che cosa è cambiato dal 15 marzo per chi cerca #casa, dopo l’entrata in vigore del nuo… - TerniLife : Camera di commercio dell'Umbria: 'Il Covid ha riacceso il dinamismo del mercato immobiliare' -… - startzai : RT @BollettinoIl: SINGLE E MERCATO IMMOBILIARE: il 14,4% investe nell’immobile. Il 35,9% ha meno di 35 anni. Cresce il ricorso al mutuo e l… -