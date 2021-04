Llorente | Napoli? Senza la fiducia dell' allenatore è difficile…

(Di martedì 6 aprile 2021) L'addio al, il momentoa Juve e la nuova avventura all'Udinese. Fernandoparla di tutto a Tiki Taka: " Per me è stata una bellissima esperienza - ha detto in riferimento all'anno e ...

La punta dell'Udinese torna sull'esperienza in… - Llorente riconoscente su Napoli: "Ho giocato poco ma la gente di Napoli ti entra nel cuore"

L'addio al, il momento della Juve e la nuova avventura all'Udinese. Fernandoparla di tutto a Tiki Taka: " Per me è stata una bellissima esperienza - ha detto in riferimento all'anno e mezzo ...Commenta per primo Fernando, attaccante dell' Udinese , parla a Tiki Taka , dicendo la sua sul trasferimento: 'Qui c'è ... SUL- 'Per me è stata una bellissima esperienza quella di ...Commenta per primo Fernando Llorente, attaccante dell’Udinese, parla a Tiki Taka, dicendo la sua sul trasferimento: “Qui c’è una struttura incredibile e un modo di lavorare che non ti aspetti. Si pens ...L’attaccante dell’Udinese fa il punto sul campionato: “Vincere nove scudetti di fila è una cosa incredibile. Atalanta top, ma la migliore è l’Inter” ...