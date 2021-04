L’era del binge watching appena nata è già finita? (Di martedì 6 aprile 2021) La Casa di Carta “Il nostro amore appena nato è già finito“. Quando si parla di binge watching ci viene in mente una vecchia canzone di Mina. Sì, perchè il tanto osannato modello di distribuzione (rilascio completo di serie tv e programmi) che sembrava destinato a imporre le regole del gioco, appassionando da subito milioni di persone in mezzo mondo, sembra assopirsi prima di consacrarsi definitivamente. L’arrivo di Disney+ e i limiti delL’era del binge watching L’ingresso prepotente nel mercato degli over the top di Disney ha spostato l’asse e reso ancora più evidenti i limiti della più nuova delle strategie distributive. Il binge watching è economicamente e creativamente impegnativo: presuppone un maggior numero di titoli immessi sul mercato, ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 6 aprile 2021) La Casa di Carta “Il nostro amorenato è già finito“. Quando si parla dici viene in mente una vecchia canzone di Mina. Sì, perchè il tanto osannato modello di distribuzione (rilascio completo di serie tv e programmi) che sembrava destinato a imporre le regole del gioco, appassionando da subito milioni di persone in mezzo mondo, sembra assopirsi prima di consacrarsi definitivamente. L’arrivo di Disney+ e i limiti deldelL’ingresso prepotente nel mercato degli over the top di Disney ha spostato l’asse e reso ancora più evidenti i limiti della più nuova delle strategie distributive. Ilè economicamente e creativamente impegnativo: presuppone un maggior numero di titoli immessi sul mercato, ...

