Lega | Corrotti | presenza virus va verificata anche su mezzi regionali

Roma – "A seguito di un controllo da parte dei Nas, il contenimento epidemico sui mezzi pubblici romani e' un fallimento e mette in allarme i numerosi utenti che quotidianamente sono obbligati ad usufruire del servizio: maniglie di apertura delle vetture, pulsanti di chiamata del fermata, barre di sostengo dei passeggeri e poggiatesta si sono rivelati, a seguito di tamponi, dei veri e proprio conduttori positivi di Covid-19". Cosi' in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio. "Una situazione inaccettabile di mancanza di igiene che mette in pericolo tutti coloro costretti a prendere quotidianamente i mezzi di trasporto pubblico, in cui spesso sono assenti o non correttamente funzionanti gli erogatori di gel disinfettante", aggiunge Corrotti. "Per questo, ho presentato oggi una ...

