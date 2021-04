Juventus-Napoli, sarà Mariani a dirigere il match: con lui bilancio positivo (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoJuventus-Napoli, in attea del risultato dei tamponi dei giocatori bianconeri è stato designato l’arbitro per la gara di domani sera. sarà l’arbitro Mariani di Aprilia a dirigere Juventus-Napoli. Assistenti: Tegoni-Bindoni. IV Uomo: Doveri. VAR: Di Paolo-Peretti Con Mariani, nei 12 scontri in cui ha arbitrato gli azzurri, il bilancio è nettamente positivo salvo le ultime due partite in cui si è invertito il trend con due brutte sconfitte casalinghe con Sassuolo e Spezia. Questi i 12 precedenti in Serie A del Napoli con Mariani: Napoli-Empoli 2-0 il 26 ottobre 2016 Napoli-Crotone 3-0 il 12 marzo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto, in attea del risultato dei tamponi dei giocatori bianconeri è stato designato l’arbitro per la gara di domani sera.l’arbitrodi Aprilia a. Assistenti: Tegoni-Bindoni. IV Uomo: Doveri. VAR: Di Paolo-Peretti Con, nei 12 scontri in cui ha arbitrato gli azzurri, ilè nettamentesalvo le ultime due partite in cui si è invertito il trend con due brutte sconfitte casalinghe con Sassuolo e Spezia. Questi i 12 precedenti in Serie A delcon-Empoli 2-0 il 26 ottobre 2016-Crotone 3-0 il 12 marzo ...

Advertising

forumJuventus : Juventus, Dybala-Arthur-McKennie di nuovo in squadra, saranno a disposizione per #JuveNapoli ??… - Gazzetta_it : Juve, bivio #Napoli con #Pirlo sul filo. Agnelli vede #Allegri. E se lo chiamasse... #JuveNapoli - tancredipalmeri : Immagina se si fosse costretti a rinviare di nuovo Juventus-Napoli... - SkySport : Juve-Napoli, la punta è il miglior assist-man: Morata e Mertens a confronto - calciomercatoit : ? #JuventusNapoli, ESCLUSIVA - L’Asl di Torino fa chiarezza: 'La partita non è a rischio' ? ?? via @Fa_Tarantino -