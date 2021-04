Isola 2021, salta la puntata di giovedì 8 aprile: cosa succede (Di martedì 6 aprile 2021) L’Isola dei Famosi 2021 in via del tutto eccezionale non andrà in onda giovedì 8 aprile. Brutte notizie, dunque, per gli affezionati telespettatori che saranno costretti ad attendere un’intera settimana prima di immergersi nuovamente nella diretta su Canale 5. Ma soprattutto per conoscere chi abbandonerà il reality e quali nuove prove dovranno affrontare i concorrenti vip. Nulla di preoccupante, soltanto un cambio di palinsesto come ha spiegato la stessa Ilary Blasi nel corso dell’ultima puntata dell’Isola 2021, andata in onda lunedì 5 aprile in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset. “Ho una comunicazione importante da farvi, questo giovedì non andremo in onda – ha detto la Blasi – per lasciare spazio all’esordio dei nostri ... Leggi su dilei (Di martedì 6 aprile 2021) L’dei Famosiin via del tutto eccezionale non andrà in onda. Brutte notizie, dunque, per gli affezionati telespettatori che saranno costretti ad attendere un’intera settimana prima di immergersi nuovamente nella diretta su Canale 5. Ma soprattutto per conoscere chi abbandonerà il reality e quali nuove prove dovranno affrontare i concorrenti vip. Nulla di preoccupante, soltanto un cambio di palinsesto come ha spiegato la stessa Ilary Blasi nel corso dell’ultimadell’, andata in onda lunedì 5in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset. “Ho una comunicazione importante da farvi, questonon andremo in onda – ha detto la Blasi – per lasciare spazio all’esordio dei nostri ...

