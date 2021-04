Inter-Sassuolo | De Zerbi in conferenza stampa | “Vogliamo fare punti Nazionali? Domani ancora fuori”

Advertising

Inter : ? | PARTITA Un mercoledì sera a tinte neroblu ???? Segui le prossime 2 partite contro Sassuolo e Cagliari su… - Inter : ? | 5 COSE CHE (FORSE) NON SAI DI RANOCCHIA ???? Libro e film preferiti: l’Alchimista di Paulo Coelho e Jurassic Par… - Inter : ?? | QUIZ Quale giocatore ha segnato il suo 75° e ultimo gol in maglia nerazzurra contro il Sassuolo? Qui la rispo… - SOLOJUVE11 : @Scazzaturo @mirkonicolino La barzelletta della partita di domani inter sassuolo ha dell’incredibile - infoitsport : Scommesse Serie A: Juventus e Inter avanti nei recuperi. Napoli e Sassuolo costrette a inseguire su… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sassuolo

QUOTIDIANO.NET

MILANO - Antonio Conte non vuole fermarsi: la suaè prima in classifica e reduce da nove successi di fila. Domani, nel recupero della ventottesima giornata, c'è da sfidare ila San Siro: " Affrontiamo una squadra che ha una propria ...'Stiamo facendo cose importanti, ora completiamo il percorso'. Queste le parole dell'allenatore dell', Antonio Conte, alla vigilia della partita di domani contro il. Conte ha sottolineato che 'per vincere i campionati serve equilibrio, all'inizio abbiamo subito troppi gol'. L'ex ...Per farlo però il tecnico neroverde De Zerbi non potrà contare su tanti elementi, in particolare sui giocatori più rappresentativi. Inter-Sassuolo, De Zerbi in… Leggi ...Antonio Conte ha parlato alla vigilai del recupero di campionato contro il Sassuolo. Queste le dichiarazioni principali in conferenza del mister pugliese: “Siamo abituati a giocare dopo tre-quattro ...