Inclusione digitale, formazione e cyber sicurezza. Le nuove sfide post pandemia (Di martedì 6 aprile 2021) La crisi che stiamo vivendo ci ha definitivamente fatto acquisire la consapevolezza che lo sviluppo tecnologico è essenziale per supportare il sistema sanitario, il sistema educativo, il mondo del lavoro con il controllo da remoto di impianti e infrastrutture. È essenziale, quindi, per rilanciare il potenziale dell'Italia. Circa 40 miliardi, pari al 20% delle risorse in arrivo da Bruxelles, saranno destinati alla rivoluzione digitale e alla transizione tecnologica. In particolare, alla innovazione nella Pa e alla competitività del sistema produttivo ovvero investimenti in infrastrutture di Tlc ultraveloci e transizione delle imprese. E, come ha ricordato il ministro Colao nel corso della sua recente audizione in Parlamento, la cifra non può che crescere se si includono anche misure parzialmente digitali, investimenti nella telemedicina e sulle competenze. Un piano ...

