Inail, nel 2020 in calo le denunce di infortuni nel settore agricolo (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – Nel 2020 si è assistito a un calo del 19,6% delle denunce registrate rispetto all'anno precedente nel settore agricolo. È quanto emerge dall'analisi condotta dalla Consulenza statistico attuariale sugli open data mensili dell'Inail. "La difficoltà nella fornitura di materie prime per la produzione di beni essenziali, a causa dell'emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus, e l'improvvisa scarsità della manodopera, specialmente stagionale, provocata dal lockdown globale e dalla chiusura delle frontiere, si sono tradotte in una notevole contrazione del numero delle denunce di infortunio sul lavoro in agricoltura", si legge in una nota dell'Istituto. A fronte dei 32.692 casi denunciati nel periodo gennaio-dicembre 2019, infatti, nei 12 mesi ...

