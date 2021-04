Il direttore dell’Asl Torino: «Juve-Napoli al momento non è a rischio» (Di martedì 6 aprile 2021) Il direttore dell’Asl di Torino, Carlo Picco, è intervenuto ai microfoni di Calcio Napoli 24 Live. La partita tra Juventus e Napoli, rinviata già due volte, da ottobre, potrebbe essere a rischio per i due contagi registrati tra i bianconeri (Demiral e Bonucci) e per un terzo caso dubbio per il quale il club attende l’esito del molecolare. Per Picco, però, la gara non è a rischio. «Al momento la partita non è a rischio, i medici solo al lavoro per verificare la presenza di eventuali altre positività nel gruppo Juventino». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 aprile 2021) Ildi, Carlo Picco, è intervenuto ai microfoni di Calcio24 Live. La partita trantus e, rinviata già due volte, da ottobre, potrebbe essere aper i due contagi registrati tra i bianconeri (Demiral e Bonucci) e per un terzo caso dubbio per il quale il club attende l’esito del molecolare. Per Picco, però, la gara non è a. «Alla partita non è a, i medici solo al lavoro per verificare la presenza di eventuali altre positività nel gruppontino». L'articolo ilsta.

myrtamerlino : A Brindisi 400 sanitari #NoVax. In attesa della legge promessa da #Draghi, il direttore generale dell'ASL però li h… - CalcioPillole : I recenti contagi in casa #Juventus hanno aumentato le preoccupazioni sul match contro il #Napoli. Ecco quanto rife… - napolista : Il direttore dell’Asl Torino: «#JuveNapoli al momento non è a rischio» Carlo Picco a Calcio Napoli 24 Live: «I medi… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Direttore ASL Torino: «Per ora Juve-Napoli non è a rischio»: Il direttore dell’ASL di Torino,… - LoveSud2 : RT @claudioruss: Il Professor Carlo Picco, direttore dell'ASL di Torino, a @CalcioNapoli24: 'Al momento la partita non è a rischio, i medic… -

