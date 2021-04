Funzione per trasferire chat WhatsApp da Android ad iPhone quasi pronta (Di martedì 6 aprile 2021) Ottime notizie per chi si è sempre chiesto come sia possibile trasferire chat WhatsApp da Android ad iPhone in maniera semplice e veloce. Mettendo da parte gli strumenti non ufficiali che in effetti vanno anche contro i termini di servizio dell’app di messaggistica, c’è da dire invece che sarebbe in cantiere una soluzione apposita sviluppata proprio dal team di WhatsApp appunto. La lieta novella viene comunicata dal solito e ben informato WaBetaInfo. Per quanto i lavori siano ancora in corso, il leaker è già venuto in possesso di uno screen che attesta il funzionamento dell’opzione. L’immagine di apertura articolo mostrerebbe proprio la schermata dalla quale si accederebbe all’operazione di trasferimento delle chat da un sistema operativo all’altro. Capita spesso ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 aprile 2021) Ottime notizie per chi si è sempre chiesto come sia possibiledaadin maniera semplice e veloce. Mettendo da parte gli strumenti non ufficiali che in effetti vanno anche contro i termini di servizio dell’app di messaggistica, c’è da dire invece che sarebbe in cantiere una soluzione apposita sviluppata proprio dal team diappunto. La lieta novella viene comunicata dal solito e ben informato WaBetaInfo. Per quanto i lavori siano ancora in corso, il leaker è già venuto in possesso di uno screen che attesta il funzionamento dell’opzione. L’immagine di apertura articolo mostrerebbe proprio la schermata dalla quale si accederebbe all’operazione di trasferimento delleda un sistema operativo all’altro. Capita spesso ...

wordweb81 : Funzione per trasferire chat #WhatsApp da #Android ad #iPhone quasi pronta - Nova24Tec : Smartphone, le promesse di Oppo Find X3 Pro al “microscopio”. La nostra prova La funzione microscopio è forse la fu… - lucatremolada : Smartphone, le promesse di Oppo Find X3 Pro al “microscopio”. La nostra prova La funzione microscopio è forse la fu… - carlopiana : @stefanocopetti No. Le scorte non devono aumentare così tanto, soprattutto in un regime in cui non solo l'approvvig… - gigi_nerazzurro : @TechCorsair @teoxandra Gli stessi colossi digital hanno permesso a quelle idee di diventare virali e pervasive. Or… -