Fondo pensione aperto: le regole da seguire per scegliere quello giusto (Di martedì 6 aprile 2021) Versatile e adatto a soddisfare esigenze anche molto diverse tra loro, il Fondo pensione aperto rappresenta senza dubbio oggi una delle forme di previdenza complementare più flessibile e completa. L'obbiettivo principale è infatti generare una rendita integrativa per il fine lavoro attraverso l'accantonamento periodico di importi, anche minimi: un modo facile, insomma, per investire sul futuro e vivere così con maggiore serenità anche il presente. Tra i suoi vantaggi, la possibilità di poter essere sottoscritto in qualsiasi momento, tanto da lavoratori dipendenti che da autonomi o non lavoratori, costituendo così una forma di previdenza trasversale e adattabile nel tempo, utile anche nel momento in cui ci si trovasse a cambiare posizione lavorativa. Photo credits: Pixabay.com

