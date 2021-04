Festa con 100 persone a Napoli, fuggi fuggi all’arrivo della polizia (Di martedì 6 aprile 2021) In circa 100 stavano partecipando a una Festa all’interno di un’abitazione privata su corso Umberto, a Napoli. E’ quanto scoperto dalla polizia di Stato, intervenuta la notte scorsa nell’abitazione. Gli agenti sono riusciti a identificare e a multare 41 persone per inottemperanza alle misure anti Covid-19, mentre le altre sono riuscite a fuggire attraverso il ballatoio. In due hanno inveito contro gli agenti, spintonandoli per ostacolarne l’intervento e aizzando contro di loro gli altri presenti: per questo motivo sono stati entrambi arrestati, uno per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e istigazione a delinquere, l’altro per lesioni a pubblico ufficiale. E’ stato inoltre sequestrato l’impianto audio. Si tratta di uno dei numerosi interventi delle forze dell’ordine effettuati ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 aprile 2021) In circa 100 stavano partecipando a unaall’interno di un’abitazione privata su corso Umberto, a. E’ quanto scoperto dalladi Stato, intervenuta la notte scorsa nell’abitazione. Gli agenti sono riusciti a identificare e a multare 41per inottemperanza alle misure anti Covid-19, mentre le altre sono riuscite are attraverso il ballatoio. In due hanno inveito contro gli agenti, spintonandoli per ostacolarne l’intervento e aizzando contro di loro gli altri presenti: per questo motivo sono stati entrambi arrestati, uno per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e istigazione a delinquere, l’altro per lesioni a pubblico ufficiale. E’ stato inoltre sequestrato l’impianto audio. Si tratta di uno dei numerosi interventi delle forze dell’ordine effettuati ...

