Federico, morto a 19 anni: infarto o è stato ucciso? (Di martedì 6 aprile 2021) Rosa Scognamiglio Secondo la procura di Roma, Federico Tedeschi sarebbe morto per infarto ma i genitori ritengono invece che si tratti di omicidio Federico Tedeschi, 19 anni, è stato ritrovato senza vita nella sua camera da letto. Per la procura di Roma, stando a quando rivela un servizio del programma Le Iene, il ragazzo sarebbe stato stroncato da un infarto. Ma i suoi genitori sostengono, invece, che sia stato vittima di omicidio. "Che mio figlio è stato ucciso me lo sussurra ogni poro della pelle", dice mamma Manuela. Per l'Autorità giudiziaria, il caso è già stato archiviato. Ma qualcosa, troppe cose, in questa vicenda non tornano. Il giorno della tragedia I fatti ...

