Enav a Tripoli prima di Draghi L’Italia è con la Libia

(Di martedì 6 aprile 2021) Dalla ricostruzione delle infrastrutture al rilancio delle commesse interrotte insieme al regime di Gheddafi, sono molteplici i temi economici della visita indi Mario. Un paio di settimane fa, dopo il colloquio con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il premier del Governo di unità nazionale (Gnu), Abdulhamid Dabaiba, aveva incontrato l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, per “discutere la cooperazione nel campo dell’energia”. Ieri aè volata una delegazione di, guidata dall’ad Paolo Simioni, per un incontro con il ministro dei trasporti Muhammad Salem Al-Shahoubi e con il presidente della Libyan Civil Aviation Authority Mustafa Benammar. Incontro organizzato grazie al sostegno della Farnesina dell’Ambasciata d’Italia a, guidata dall’ambasciatore ...

... a cominciare dall'aeroporto di, dove ieri, non a caso, è sbarcata una delegazione dell', che sta lavorando anche alla ripresa dei voli diretti con l'Italia e con l'Europa. L'annuncio ...Una delegazione di, guidata dall'Amministratore Delegato Paolo Simioni, ha incontrato ieri a, il Ministro dei Trasporti Muhammad Salem Al - Shahoubi e il Presidente della Libyan Civil ...Ripresa della costruzione dell''autostrada della pace' ma anche riavvio di una serie di progetti infrastrutturali, a cominciare dall'aeroporto di Tripoli, dove ieri, non a caso, è sbarcata una ...Attualmente, infatti, i voli di linea in Libia possono volare al massimo verso Turchia, Tunisia, Egitto, Giordania e Sudan tramite gli aeroporti di Mitiga, a est di Tripoli, e Benina, nella città di ...