Emma Marrone, arriva l’annuncio tanto atteso: “Non mi sembra vero!”, splendida notizia (Di martedì 6 aprile 2021) per i fan della cantante. Una notizia meravigliosa, quella che Emma Marrone ha appena comunicato ai suoi followers sui social. “A giugno si parte in Tour! Non mi sembra vero!”. Proprio così, dopo un lungo stop causa Covid, la cantante annuncia la ripartenza L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 6 aprile 2021) per i fan della cantante. Unameravigliosa, quella cheha appena comunicato ai suoi followers sui social. “A giugno si parte in Tour! Non mi”. Proprio così, dopo un lungo stop causa Covid, la cantante annuncia la ripartenza L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

notgiorgiab : +++ vendo biglietto per concerto all’arena di emma marrone del 6 giugno, platea seconda fila +++ - SamuelMontegra1 : Il mio pezzo per #ognigiorno . In bocca al lupo, @MarroneEmma ?? W la musica! @FRANCY_Savini - Jortinishugs : @blancomydrug Il tour di emma marrone. - oltraggiosa : Gente che muore di fame, aziende chiuse, ristoranti chiusi. Se Emma Marrone può fare i concerti allora la gente può… - marcobrown55 : RT @_aange__: L’Italia riparta da EMMA MARRONE -