Egitto: attivisti, 'respinta richiesta legali Zaki di cambiare giudici' (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - E' stato respinto l'appello presentato dai legali di Patrick Zaki per cambiare i giudici che esaminano il suo caso. Lo hanno fatto sapere gli attivisti della pagina Facebook 'Patrick Libero', ribadendo che lo studente egiziano "è stato detenuto senza accuse chiare per più di un anno e la sua detenzione preventiva è stata rinnovata senza alcuna base legale", fatto che ha spinto il suo team di difesa a presentare un appello per cambiare i giudici. Zaki, sostengono gli attivisti, compare da tempo "davanti allo stesso giudice che rinnova la sua detenzione" in ogni udienza. "Questa situazione illegale è diventata estremamente spiacevole - concludono - Continuiamo a chiedere l'immediato rilascio di Patrick ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - E' stato respinto l'appello presentato daidi Patrickperche esaminano il suo caso. Lo hanno fatto sapere glidella pagina Facebook 'Patrick Libero', ribadendo che lo studente egiziano "è stato detenuto senza accuse chiare per più di un anno e la sua detenzione preventiva è stata rinnovata senza alcuna base legale", fatto che ha spinto il suo team di difesa a presentare un appello per, sostengono gli, compare da tempo "davanti allo stesso giudice che rinnova la sua detenzione" in ogni udienza. "Questa situazione illegale è diventata estremamente spiacevole - concludono - Continuiamo a chiedere l'immediato rilascio di Patrick ...

Advertising

guernica_70 : RT @EPalazzotto: In questo long form del @Corriere a cura di @martaserafini ci sono le voci di una comunità, quella di Bologna. Chiedono un… - infoitsalute : Egitto, attivisti Zaki: Conferma cambio giudici tra due giorni - asuddipaperino : RT @EPalazzotto: In questo long form del @Corriere a cura di @martaserafini ci sono le voci di una comunità, quella di Bologna. Chiedono un… - EdithVitali : RT @EPalazzotto: In questo long form del @Corriere a cura di @martaserafini ci sono le voci di una comunità, quella di Bologna. Chiedono un… - martaserafini : RT @EPalazzotto: In questo long form del @Corriere a cura di @martaserafini ci sono le voci di una comunità, quella di Bologna. Chiedono un… -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto attivisti Zaki, altri 45 giorni di cella per Patrick. Niente cambio di giudici ... "Speravo di trascorrere le feste in famiglia" Egitto, Al Sisi incassa anche la Legion d'Onore da ... Inoltre gli attivisti della campagna a sostegno della liberazione di Patrick hanno confermato come ai ...

Caso Zaki. Il legale: "Accanimento, chiesta sostituzione giudici. Non credo lo scarcerino. Sta male" Zaki è detenuto in Egitto dal 7 febbraio 2020, giorno in cui è stato prelevato da agenti della ... Attivisti: "Speriamo che cambio giudici venga accettato" "Speriamo che la richiesta di cambiare il ...

Egitto: attivisti, 'respinta richiesta legali Zaki di cambiare giudici' Metro Egitto: attivisti, 'respinta richiesta legali Zaki di cambiare giudici' Lo hanno fatto sapere gli attivisti della pagina Facebook 'Patrick Libero', ribadendo che lo studente egiziano "è stato detenuto senza accuse chiare per più di un anno e la sua detenzione preventiva è ...

Caso Zaki: altri 45 giorni di carcere per il ricercatore e niente cambio giudici Lo riferisce il legale del giovane detenuto in Egitto ormai da oltre 14 mesi ... anche se non esistono prove e senza rendere possibile un processo l'attivista così resta ancora in cella ...

... "Speravo di trascorrere le feste in famiglia", Al Sisi incassa anche la Legion d'Onore da ... Inoltre glidella campagna a sostegno della liberazione di Patrick hanno confermato come ai ...Zaki è detenuto indal 7 febbraio 2020, giorno in cui è stato prelevato da agenti della ...: "Speriamo che cambio giudici venga accettato" "Speriamo che la richiesta di cambiare il ...Lo hanno fatto sapere gli attivisti della pagina Facebook 'Patrick Libero', ribadendo che lo studente egiziano "è stato detenuto senza accuse chiare per più di un anno e la sua detenzione preventiva è ...Lo riferisce il legale del giovane detenuto in Egitto ormai da oltre 14 mesi ... anche se non esistono prove e senza rendere possibile un processo l'attivista così resta ancora in cella ...