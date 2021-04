Doris | “Berlusconi ha grandi meriti | si impegnò per Draghi alla Bce”

(Di martedì 6 aprile 2021) (Adnkronos) – Silvioha “. Per settimane ha invocato un governo all’altezza di una fase così drammatica, un esecutivo di larghe intese e responsabilità nazionale. Ha contribuito non poco a sensibilizzare l’opinione pubblica”. Così Ennioin un’intervista al Messaggero.Quanto al rapporto tra il leader di Fi e il premier Mario, il banchiere sottolinea: “Chesia arrivatoguida della Bce su spinta diè noto. è meno risaputo cheincontrò, uno ad uno, 14 Capi di Stato europei per creare il consenso attorno al suo nome. Finì appunto 14 voti a favore die tre a favore di Weidmann, votato da Germania, Francia e Finlandia. Poteva finire 15 a 2, ma ...

Silvio Berlusconi ha "grandi meriti. Per settimane ha invocato un governo all'altezza di una fase così drammatica, un esecutivo di larghe intese e responsabilità nazionale. Ha contribuito non poco a sensibilizzare l'opinione pubblica". Così Ennio Doris in un'intervista al Messaggero. Quanto al rapporto tra il leader di Fi e il premier Mario Draghi, il banchiere sottolinea: "Che Draghi sia arrivato alla guida della Bce su spinta di Berlusconi è noto. È meno risaputo che Berlusconi incontrò, uno ad uno, 14 Capi di Stato europei per creare il consenso attorno al suo nome. Finì appunto 14 voti a favore di Draghi e tre a favore di Weidmann, votato da Germania, Francia e Finlandia. Poteva finire 15 a 2, ma ..."