Covid | tracce del virus sulle superfici di bus e treni | i controlli dei Nas

(Di martedì 6 aprile 2021) Durante una campagna dia livello nazionale per la corretta applicazione delle misure di contenimento epidemico sui servizi di trasporto pubblico, i carabinieri del Nas hanno trovatodi coronadi bus e. I militari hanno eseguito “756 tamponi die su mezzi di trasporto e stazioni (obliteratrici, maniglie e barre di sostegno per i passeggeri, pulsanti di richiesta di fermata e sedute), rilevando – riporta la nota del Nas – 32 casi di positività per la presenza di materiale genetico riconducibile alall’interno di autobus, vagoni metro e ferroviari operanti su linee di trasporto pubblico a Roma, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone, Varese e Grosseto”. II test sono stati ...

Gli interventi hanno interessato 693 veicoli, tra bus e treni locali, per verificare la corretta applicazione delle misure anti-Covid sui mezzi di trasporto pubblico. Il comando dei Carabinieri per la tutela della salute ha scoperto tracce di positività al Coronavirus su 32 tra bus e treni in Italia nell'ambito di un controllo, d'intesa col Ministero della Salute.