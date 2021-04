Così l’Ue può rifarsi all’insegnamento di Einaudi

Leggi su formiche

(Di martedì 6 aprile 2021) Confidiamo sia ormai un dato acquisito che celebrare la ricorrenza di uno statista, ha senso solo se, invece di descrivere quanto ha fatto da vivo, ci si sforza di applicare i suoi principi nella realtà di oggi. Noi liberali intendiamo farlo con, scomparso a fine ottobre del ’61 all’età di 87 anni e mezzo, è stato un uomo di altissimo rilievo in vari campi, studi economici, cariche istituzionali, informazione. Con un unico filo conduttore: che il fulcro della vita di uno Stato è la libertà del cittadino, principalmente come indipendenza attiva nell’operare. Convinti di tale metodo, ricordiamo cosa feceprima di essere eletto Presidente della Repubblica. L’essenza della sua linea economica si ricava dal testo che predispose per il quarto comma dell’art. 81 della Costituzione: “Ogni altra legge che importi nuove ...