«Con Erdogan è cresciuta la violenza su noi donne» (Di martedì 6 aprile 2021) Gülseren Onanc: «In Turchia ci sono ormai almeno due femminicidi al giorno. L’uscita dalla Convenzione farà aumentare ancora questo numero» Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 6 aprile 2021) Gülseren Onanc: «In Turchia ci sono ormai almeno due femminicidi al giorno. L’uscita dalla Convenzione farà aumentare ancora questo numero»

Advertising

CottarelliCPI : Un autocrate in difficoltà, isolato a livello internazionale e con problemi interni, ha un bisogno disperato di aff… - ilfoglio_it : I protocolli e l'indignazione permanente non c'entrano nulla. Sarebbe stato un messaggio molto potente per l'Europa… - Agenzia_Ansa : Von der Leyen, Michel: 'Con Erdogan situazione sconfortante e deplorevole'. Il presidente del Consiglio europeo: 'A… - AlexanderTempel : RT @IlTorvoOculista: In esclusiva un'immagine di Ursula #vonderLeyen , pronta per il prossimo incontro con #Erdogan. - matteotti_g : RT @aboubakar_soum: Erdogan, che ha lasciato in piedi #vonderLeyen, ha ricevuto dall’UE 6 miliardi di euro (sotto Renzi e Conte I) per bloc… -