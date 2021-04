Come verificare se si è tra i 533 milioni di utenti vittima dell’hacking di Facebook (Di martedì 6 aprile 2021) (foto: JOEL SAGET/AFP via Getty Images)I dati personali di 533 milioni di utenti Facebook sono trapelati online e resi disponibili per il download: a individuare la fuga di informazioni è stato il ricercatore di sicurezza Alon Gal, e successivamente nel weekend di Pasqua il leak è stato confermato da Business Insider, che ha specificato che tra i dati, oltre agli indirizzi email, sono stati diffusi anche i numeri di telefono collegati agli account compromessi, comprensivi persino di nomi completi e posizioni geografiche. https://twitter.com/UnderTheBreach/status/1378314424239460352 L’oggetto del data breach, che ha colpito le informazioni personali di 533 milioni di utenti di 106 nazioni, è stato pubblicato con accesso gratuito su un forum di hacking di basso livello da un utente sconosciuto. Gli ... Leggi su wired (Di martedì 6 aprile 2021) (foto: JOEL SAGET/AFP via Getty Images)I dati personali di 533disono trapelati online e resi disponibili per il download: a individuare la fuga di informazioni è stato il ricercatore di sicurezza Alon Gal, e successivamente nel weekend di Pasqua il leak è stato confermato da Business Insider, che ha specificato che tra i dati, oltre agli indirizzi email, sono stati diffusi anche i numeri di telefono collegati agli account compromessi, comprensivi persino di nomi completi e posizioni geografiche. https://twitter.com/UnderTheBreach/status/1378314424239460352 L’oggetto del data breach, che ha colpito le informazioni personali di 533didi 106 nazioni, è stato pubblicato con accesso gratuito su un forum di hacking di basso livello da un utente sconosciuto. Gli ...

