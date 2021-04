“Ci avete rotto le p***”. Isola dei famosi, Tommaso Zorzi è una furia contro Gilles ed Elisa. E la Isoardi risponde ‘così’ (Di martedì 6 aprile 2021) All’Isola dei famosi l’opinionista Tommaso Zorzi ha fatto un intervento su Gilles Rocca ed Elisa Isoardi, i quali non sono amici, e si sopportano per quieto vivere. “E’ veramente noioso vedere delle clip che siete carichi a pallettoni e poi venite qui in diretta a far venire il latte alle ginocchia. Ci siamo rotti le pa**”. Ma Elisa Isoardi non se n’è stata zitta e ha punto Tommaso Zorzi con una battuta fulminante: “Stessa cosa che facevi tu al GF Vip”. Non ha ancora nominato le ‘dinamiche’, ma Tommaso Zorzi ha già avuto modo di rimproverare i naufraghi che nelle clip sono carichi a mille e poi in puntata evitano qualsivoglia tipo di confronto. Criticare ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 aprile 2021) All’deil’opinionistaha fatto un intervento suRocca ed, i quali non sono amici, e si sopportano per quieto vivere. “E’ veramente noioso vedere delle clip che siete carichi a pallettoni e poi venite qui in diretta a far venire il latte alle ginocchia. Ci siamo rotti le pa**”. Manon se n’è stata zitta e ha puntocon una battuta fulminante: “Stessa cosa che facevi tu al GF Vip”. Non ha ancora nominato le ‘dinamiche’, maha già avuto modo di rimproverare i naufraghi che nelle clip sono carichi a mille e poi in puntata evitano qualsivoglia tipo di confronto. Criticare ...

