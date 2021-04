Censura Primato. Paragone: “Tentano di imbavagliare chi non si allinea” (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr – “La chiusura delle pagine è il tentativo di imbavagliare chiunque non sia allineato. Ormai sta raggiungendo una densità pericolosa e una frequenza fuori dalla Costituzione”. A dirlo, al Primato Nazionale, è il senatore Gianluigi Paragone. Paragone: “Si comportano da padroni feudali e qualcuno glielo consente” “Questi over the top si comportano da padroni feudali e qualcuno glielo consente. Evidentemente fa bene soltanto quando ci si unisce al coro e chi prova a rovesciare il punto di vista viene etichettato con le peggiori definizioni. E se neanche questo basta si provvede alla chiusura dei canali (Youtube) come accaduto per Byoblu o delle pagine (Facebook) come accaduto al Primato”, dice il leader di Italexit. Eppure c’è ancora chi sostiene che Facebook è una società ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr – “La chiusura delle pagine è il tentativo dichiunque non siato. Ormai sta raggiungendo una densità pericolosa e una frequenza fuori dalla Costituzione”. A dirlo, alNazionale, è il senatore Gianluigi: “Si comportano da padroni feudali e qualcuno glielo consente” “Questi over the top si comportano da padroni feudali e qualcuno glielo consente. Evidentemente fa bene soltanto quando ci si unisce al coro e chi prova a rovesciare il punto di vista viene etichettato con le peggiori definizioni. E se neanche questo basta si provvede alla chiusura dei canali (Youtube) come accaduto per Byoblu o delle pagine (Facebook) come accaduto al”, dice il leader di Italexit. Eppure c’è ancora chi sostiene che Facebook è una società ...

Advertising

francescatotolo : Sulla pagina censurata da #Facebook de @IlPrimatoN, interviene @gparagone: “Si comportano da padroni feudali e qual… - giannisassari08 : RT @AzzurraBarbuto: Dopo l’obbligo vaccinale si propone addirittura l’obbligo di non pronunciarsi negativamente sui vaccini. Insomma,i vacc… - freedoom191 : RT @AzzurraBarbuto: Dopo l’obbligo vaccinale si propone addirittura l’obbligo di non pronunciarsi negativamente sui vaccini. Insomma,i vacc… - Guffo19 : RT @AzzurraBarbuto: Dopo l’obbligo vaccinale si propone addirittura l’obbligo di non pronunciarsi negativamente sui vaccini. Insomma,i vacc… - isabelladegugli : RT @AzzurraBarbuto: Dopo l’obbligo vaccinale si propone addirittura l’obbligo di non pronunciarsi negativamente sui vaccini. Insomma,i vacc… -